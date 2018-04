Katie Price et ses jeunes enfants victimes d'un violent braquage

Cambriolage, harcèlement, piratage : les stars sont exposées à de graves dangers. Katie Price en a fait la triste expérience. La bombe et 2 de ses enfants ont été victimes d'un vol avec violences, survenu en plein tournage...

Le scoop est signé The Sun ! Le site britannique révèle que Katie Price a été victime d'un vol avec violences, ce jeudi 29 mars. Le crime a été commis en Afrique du Sud, où la star filme de nouvelles séquences de son émission de télé-réalité, My Crazy Life. Elle y a emmené 2 de ses 4 enfants, Junior et Princess, âgés de 12 et 10 ans et nés de son mariage à son ex-époux Peter Andre.

Katie Price, ses bambins et un garde du corps étaient à bord d'un 4*4, suivis par une équipe de tournage également en voiture. Tous se rendaient au Swaziland après être partis de Johannesbourg. En début de soirée (vers 20 heures, selon The Sun), la joyeuse bande a effectué un arrêt pour permettre à Junior et Princess de se soulager. Katie Price et son entourage ont été repérés par trois malfrats, qui se sont jetés sur leur 4*4 et frappé le garde du corps, blessé à l'oeil gauche.

Junior et Princess étaient à bord de la voiture au moment de l'attaque. Leur maman les a protégés en les serrant contre elle. Les assaillants ont dérobé des bijoux appartenant à Katie Price, de l'argent liquide, des ordinateurs et des caméras.

"Nous avons de la chance d'être en vie, ça aurait pu être bien pire", a confié Katie Price à une amie.

Encore secouée par l'incident, Katie Price a tout de même souhaité une joyeuse fête de Pâques à ses admirateurs.