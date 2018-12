Katie Price fiancée ? "Mais qui invente ces histoires ?", demande son compagnon

La vie amoureuse des stars passionne leurs milliers de fans ! Ceux de Katie Price s'interrogent sur la véracité d'une rumeur de fiançailles entre le mannequin et son compagnon. L'intéressé, Kris Boyson, y a réagi.

Kris Boyson compte près de 45 000 abonnés sur Instagram. Il y a réagi aux rumeurs de fiançailles dont Katie Price et lui font l'objet. Le coach sportif de 30 ans a publié une photo de sa main gauche et écrit dessus le mot "mensonges" sur l'annulaire (où il porterait une bague) et la question "Mais qui invente ces histoires ?".

Ainsi, Kris a réduit au silence une insistante rumeur de fiançailles avec Katie Price. La star de télé-réalité de 40 ans l'aurait demandé en mariage au cours d'un week-end en amoureux à Glasgow, en Écosse, une demande supposément filmée pour son émission de télé-réalité, My Crazy Life. Une source non identifiée a renchéri en affirmant que des fiançailles étaient au programme pour le couple.

Avant Kris Boyson, Katie Price a été mariée à trois reprises. Elle est la maman de cinq enfants et a récemment été arrêtée dans une voiture accidentée pour conduite en état d'ivresse. L'incident s'inscrit dans une période de six mois que Katie a décrite comme un "ascenseur émotionnel".