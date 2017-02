Katie Price insulte son ex Dwight Yorke, père absent pour leur fils autiste

Harvey est né de la brève histoire d'amour, au début des années 2000, de Dwight Yorke et de celle qu'on connaissait alors plutôt sous le pseudonyme Jordan et qui habitait le papier glacé des magazines masculins.

De cette brève relation est né en mai 2002 Harvey, dont la star de Manchester United a nié la paternité lorsqu'il a eu connaissance de la grossesse de Katie Price. Cette dernière a dû avoir recours à des tests ADN pour l'obliger à reconnaître l'enfant, né aveugle et qui souffre d'autisme et du syndrome de Prader-Willi, maladie génétique cause d'obésité (à 14 ans, il lui faut du 3XL) et de difficultés d'apprentissage.

Le sulfureux mannequin a au fil de ans fustigé à plusieurs reprises le comportement de Dwight Yorke : "Pour moi, il est impossible de comprendre pourquoi le papa d'un petit garçon ne prend pas contact après avoir reçu des images de son fils ouvrant ses cadeaux d'anniversaire, apprenant à lancer une balle, rigolant sur son quad, des moments si précieux", déplorait-elle dans son autobiographie Reborn. "Il dit toujours qu'il va venir mais il ne vient jamais", accusait-elle aussi à Noël 2008, disant qu'Harvey n'avait alors pas vu son père biologique depuis un an et qu'il appelait "papa" le chanteur Peter Andre, son mari de l'époque. Quelques semaines plus tard, l'intéressée lui répondait également par médias interposés : "J'aimerais jouer un rôle complet dans son éducation, bien sûr, j'aime mon fils, mais on ne m'a pas vraiment donné l'opportunité de l'élever de la manière que j'aimerais le faire", assurait-il à BBC Radio 5.

Katie Price a depuis eu quatre autres enfants : Junior (11 ans) et Princess (9 ans), issu de son mariage avec Peter Andre, et Jett (3 ans) et Bunny (2 ans), fruits de son union présente avec Kieran Hayler.