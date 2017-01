Katie Price, son fils autiste : "Les médecins ont avoué que c'était leur faute"

Sur le plateau de son émission Loose Women, Katie Price n'est jamais à court de confidences. Cette semaine, l'ancien mannequin révélé grâce à la Page 3 du tabloïd The Sun s'est confié sur son fils Harvey, âgé de 14 ans et atteint de nombreux problèmes de santé. L'adolescent, né de son idylle avec le footballeur Dwight Yorke - qui n'a pas reconnu l'enfant - souffre d'autisme et de dysplasie septo-optique, ce qui affecte sa croissance et l'a rendu en partie aveugle.

La bimbo de 38 ans accuse aujourd'hui l'hôpital où il a été soigné d'être à l'origine de ses problèmes médicaux. "Ils ont avoué que c'était de leur faute, mais vous ne pouvez pas porter plainte contre eux puisque que c'est le système de santé public du Royaume-Uni qui vous soigne pour le restant de vos jours. Donc on a dû faire avec", a-t-elle balancé, expliquant que les médecins ont mal diagnostiqué un problème au niveau de la glande pituitaire lors d'un IRM.

Une bourde qu'ils ont réussi à rattraper en lui administrant le traitement nécessaire, mais qui n'est pas sans conséquence puisque le cerveau de l'adolescent a en partie été endommagé. "Les médecins nous ont alors annoncé qu'il était aveugle. Ma mère et moi, nous étions sous le choc. Nous avons quitté la pièce en nous demandant si quelqu'un viendrait nous conseiller, mais non. Ils nous ont laissé dans le flou complet", a-t-elle ajouté.

En conséquence de quoi, la sulfureuse blonde se montre très protectrice avec ses trois autres enfants : Junior et Princess (9 et 11 ans, qu'elle partage avec son ex-mari Peter Andre) ainsi que Jett et Bunny (3 et 2 ans, nés de son mariage avec Kieran Hayler).

"Tout le monde pense que c'est mon préféré mais ce n'est pas le cas, je le protège beaucoup, c'est tout. Je ne laisse personne s'en occuper à ma place. Je fais très attention aux autres aussi. J'ai toujours vérifié leurs yeux à la naissance par exemple. Nous avons traversé tellement de choses. C'est très difficile quand vous êtes parent d'un enfant handicapé, ne baissez jamais les bras", a-t-elle conclu tandis que les invités du show vantaient son courage.