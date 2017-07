Katie Price songe à engager une prostituée pour dépuceler son fils autiste...

Katie Price ne fait pas dans la langue de bois. Cette semaine sur le plateau de l'émission Loose Women, qu'elle anime en Angleterre, l'ancienne star de la Page Six du Sun s'est confiée sur les problèmes que son fils Harvey (15 ans, né de sa brève idylle avec l'ex-footballeur Dwight Yorke) rencontre à cause de son état.

Rappelons que l'adolescent est autiste et souffre de plusieurs handicaps, notamment une vision partielle, ainsi qu'un syndrome de Prader-Willi (une maladie génétique rare). En conséquence de quoi, il ne peut mener une vie aussi normale que les jeunes de son âge et la sulfureuse bimbo de 39 ans, en pleine discussion avec une autre maman d'un enfant autiste, s'est interrogée sur ses devoirs en tant que mère vis-à-vis de son grand garçon.

"Harvey a 15 ans maintenant. Normalement à cet âge-là, c'est la puberté et c'est normal que se découvrir. Est-ce possible pour lui d'en faire l'expérience ? L'autre jour, Kiera plaisantait en disant qu'on devrait lui payer une prostituée pour son 18e anniversaire et je lui ai répondu que c'était encore mon petit Harvey ! Il n'a aucune idée à ce sujet-là, est-ce que c'est à nous de le mettre sur le tapis ? Que dois-je faire : le laisser tranquille ou l'aider à essayer ?", a-t-elle demandé.

Katie Price, qui est aussi maman de Junior et Princess (12 et 10 ans, qu'elle a eus avec son ex Peter Andre) ainsi que Jett et Bunny (3 et 2 ans, fruits de sa relation avec son chéri actuel, Kieran) a reçu les conseils de Kathy Lette, qui a justement envisagé d'avoir recours aux services d'une professionnelle du sexe pour apprendre à son fils autiste Julius ce qu'est l'amour. "Selon moi, il faut attendre de voir si c'est vraiment un problème pour lui au point qu'il en fasse sa crise d'adolescence. Pour Julius, c'était le cas", a-t-elle conseillé.

Avant de s'engager dans une solution aussi extrême, Katie Price pourrait tout aussi bien attendre de voir si Harvey ne souhaite pas se jeter à l'eau de lui-même avec sa petite amie actuelle. L'adolescent s'est trouvé une chérie, prénommée Tia, dans son école pour jeunes handicapés. "Je ne crois pas qu'ils s'embrassent ni rien de ce genre, mais qu'ils s'assoient seulement ensemble en classe", a-t-elle expliqué. Pour l'instant du moins...