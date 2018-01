Katrina Patchett comblée : Émouvante déclaration pour l'anniversaire de Valentin

Malheureusement pour ses admirateurs, Katrina Patchett est une femme amoureuse. Depuis maintenant six ans, la danseuse professionnelle de Danse avec les stars (TF1) file le parfait amour avec Valen­­tin d'Hoore (candidat de la 10e édition de Koh-Lanta). Une idylle qu'elle n'hésite pas à afficher sur ses réseaux sociaux dès qu'elle en a l'occasion.

Jeudi 25 janvier 2018 par exemple, elle n'a pas manqué de souhaiter un bon anniversaire à sa moitié avec une belle déclaration. "Happy birthday to my wonderful husband ! Tu me rends tellement heureuse. Je t'aime", a-t-elle écrit en légende d'une photo de leur mariage, sur laquelle on peut l'apercevoir très émue. Une tendre photo qui a fait sensation auprès de ses abonnés.