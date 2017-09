Katrina Patchett (DALS), son mariage : Photo festive de la noce et confidences...

C'est à Perth en Australie que Katrina Patchett est née, il y a trente ans. C'est toutefois dans le Nord de la France que la membre de la famille Danse avec les stars s'est mariée devant le maire avec son amoureux Valentin, mannequin chez Elite – et ancien candidat de Koh Lanta – le 1er septembre. Pour l'occasion, tous leurs amis ont répondu à l'invitation des tourtereaux qui s'aiment depuis six ans et ils ont posé avec enthousiasme pour une photo mémorable de mariage que nous avons le plaisir de vous dévoiler.

Après la cérémonie à la mairie de Linselles, ville d'où est originaire le beau mannequin, Katrina Patchett et Valentin ont donné rendez-vous à leurs invités en Belgique, à Pecq, dans le magnifique château de Biez. Le magazine Gala livre les détails de la noce, ainsi que les impressions de l'heureuse mariée.

On sait d'ailleurs que la DALS family a fait le déplacement pour l'occasion ! Alizée et Grégoire, Yann-Alrick, Fauve et son amoureux Jules, Rayane Bensetti, Denitsa, Christophe, Christian et sa femme, Shy'm (sans Benoît Paire)... Son partenaire de l'édition 2011, M. Pokora, n'était pas invité et Katrina Patchett explique tout simplement à Gala : "On s'entend bien, mais on s'est un peu perdus de vue." Les présentateurs et jurés de l'émission n'étaient pas présents non plus, mais il faut dire que l'événement rassemblait déjà une bonne centaine d'invités ! De son côté, Valentin a envoyé un carton d'invitation à un seul autre candidat de Koh-Lanta, l'emblématique Claude Dartois. Citons aussi Olivier Minne, Silvia Notargiacomo et son chéri le chef Denny Imbroisi, ex-candidat de la saison 3 de Top Chef, parmi les convives.

Un slow, mais pas de choré

La maman de Katrina Patchett, qui a bien sûr fait le (long) voyage depuis l'Australie pour ce grand événement, en a profité pour rendre hommage au papa de la mariée, disparu il y a un an et demi. Après la cérémonie laïque sous la houlette de Maxime Dereymez, son collègue de DALS qu'elle considère comme son frère, place au cocktail puis au dîner. L'incontournable ouverture de bal s'est faite sur le slow de Sting Fields of Gold : "Je ne voulais pas de chorégraphie pour ce moment-là, cela aurait été trop bizarre pour les autres invités, d'autant que mon chéri n'est pas un danseur professionnel." Prochaine étape, un bébé ? "On y pense, mais ce n'est pas pour tout de suite", confie celle qu'on appelle désormais madame D'Hoore. Elle se prépare d'abord pour la nouvelle édition de DALS en octobre et pour Holiday on Ice en mars. Ce n'est qu'en juin qu'elle pourra se reposer durant son voyage de noces sur une île exotique du bout du monde.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 6 septembre.