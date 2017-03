Katy Perry à peine célibataire : Elle craque déjà pour un autre célèbre acteur

À peine séparée de son chéri Orlando Bloom, la belle Katy Perry n'a pas perdu de temps pour se remettre en selle. Selon les informations du Daily Mail, la popstar de 32 a été aperçue en charmante compagnie lors du gala de charité organisé pour les 70 ans d'Elton John, en faveur de l'association AIDS qui lutte contre le sida.

La chanteuse, splendide dans une robe Rosario à sequins, aurait passé du bon temps avec un célèbre acteur : le beau Ryan Phillippe, qui n'est autre que l'ex-mari de Reese Witherspoon, avec qui il a eu deux enfants.

"Elle n'arrêtait pas de glousser. À un moment, il a même posé la main sur son genou. Puis il l'a enlevée avant de revenir à la charge pour la séduire davantage. Ils étaient assis à deux tables séparéEs mais il est venu la voir pour s'asseoir près d'elle", a confié un témoin de la scène au site anglais. Le début d'une belle histoire ? Le temps nous le dira.

Rappelons que l'interprète de Chained to the Rythm et l'acteur de 42 ans sont tous les deux célibataires depuis que la popstar s'est séparée du Pirate des Caraïbes et que la star du film Sexe Intentions a mis un terme à ses fiançailles avec la jeune Paulina Slagter (24 ans).

Actuellement à l'affiche de la série Shooter, Ryan Phillippe s'était séparé de Paulina au mois de novembre dernier après dix mois d'engagement et cinq ans d'amour. L'ancien couple n'avait alors pas motivé sa décision, mais peut-être la différence d'âge entre les deux anciens tourtereaux a-t-elle fini par peser dans la balance. D'autant plus que le beau gosse est déjà papa de trois enfants : Ava (17 ans) et Deacon (13 ans, dont la maman est son ex-femme), ainsi que Kai (5 ans), née de sa précédente relation avec une certaine Alexis Knapp.

