Katy Perry : Après les fails, boude-t-elle les NMA ? Nikos Aliagas répond !

Cannes, THE place to be ! C'est ce samedi 4 novembre que s'y déroule la 19e édition des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas. A cette occasion, l'animateur de 48 ans a accordé une interview à TV Mag. Et sans surprise, il n'a pas échappé à une question sur les petits couacs qui surviennent parfois lors de la cérémonie diffusée en direct, sur TF1. Aussi est-il revenu sur deux grosses erreurs impliquant Katy Perry.

La première remonte à 2009. A l'époque, la chanteuse était nommée dans la catégorie "Chanson internationale de l'année". Et Max Boublil, qui remettait le prix avec les Pussycat Dolls, s'est trompé de nom comme l'a rappelé Nikos Aliagas. Il a en effet annoncé que Katy Perry remportait ce prix. Ce n'est qu'en fin d'émission que Nikos Aliagas a annoncé que la véritable gagnante était Rihanna.

Et en 2013, Katy Perry était venue interpréter son titre Roar. Malheureusement, elle avait dû s'y reprendre à deux fois car lors de sa première prestation, il y avait un décalage entre le son et la bouche de la chanteuse. Après plusieurs secondes, Nikos Aliagas avait été obligé d'intervenir pour interrompre la performance de la chanteuse. Ce n'est que plus tard qu'elle est de nouveau remontée sur scène pour chanter, en live cette fois. De quoi lui donner l'envie de bouder la cérémonie ? Pas du tout !

"En général, quand c'est casse-gueule, c'est pour moi! (Rires.) Je me souviens de l'erreur de piste pour Katy Perry ou lorsque Kamel Ouali [il s'agit en réalité de Max Boublil, NDLR] a remis le prix à Katy Perry alors qu'il était pour... Rihanna ! C'est toujours la même : chaque fois qu'elle me voit, on en rigole", a confié Nikos Aliagas à TV Mag. Ouf !