Katy Perry coincée dans les airs en plein concert !

Pour sa nouvelle tournée, Witness: The Tour, Katy Perry a mis le paquet sur les décors. Sauf que l'un d'entre eux l'a lâchée en plein show le 18 octobre dernier alors qu'elle se produisait à Nashville, dans le Tennessee.

Dans les airs, installée sur une planète volante, la chanteuse américaine de 32 ans a connu un problème technique inattendu. Sa planète mécanique s'est soudainement arrêtée alors qu'elle finissait d'interpréter son titre Thiking of You. Pas de quoi perturber la star qui a été contrainte de redescendre au milieu de la foule, pour le plus grand plaisir de ses fans ! Préférant rire de la situation, Katy Perry a fait preuve d'humour en lançant à son public : "C'est la première fois que je suis coincée dans l'espace. (...) Qu'est ce que je devrais faire ? Est-ce que je devrais vous raconter des blagues, des histoires ou chanter une autre chanson ? Vous feriez mieux de sortir votre téléphone car c'est un moment YouTube." Quelques secondes plus tard, l'interprète de Swish Swish est finalement redescendue, se jetant dans les bras de ses fans qui ont gagné une rencontre imprévue avec la star.

Alors qu'elle avait prévu de lancer sa nouvelle tournée à Montréal le 7 septembre dernier, la chanteuse aux 67 millions d'abonnés sur Instagram avait été contrainte de repousser la date. Une mauvaise nouvelle dont elle s'était excusée, justifiant ce retard par des problèmes logistiques. "Des éléments majeurs de la scène de ma tournée n'étaient disponibles pour les répétitions que cette semaine. Je vais passer les prochaines semaines en prenant le temps de préparer le spectacle afin que ce soit une expérience que je serais fière de partager avec vous", avait-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux. "Je suis tellement désolée pour tous les inconvénients que cela cause, et j'espère que tous ceux qui assisteront au spectacle seront d'accord pour dire que l'attente en valait la peine", avait-t-elle ajouté pour remotiver ses troupes.

Accompagnée des chanteuses Carly Rae Jepsen et Noah Cyrus, la petite soeur de Miley Cyrus, pour sa tournée nord-américaine, Katy Perry passera par Paris les 29 et 30 mai 2018 à l'AccorHotels Arena. L'ennemie jurée de Taylor Swift est également dans les catégories Artiste féminine internationale de l'année et Groupe/Duo international de l'année aux NRJ Music Awards. La grande cérémonie annuelle présentée par Nikos Aliagas se déroulera le 4 novembre prochain à Cannes et diffusée en direct sur TF1.