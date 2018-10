Katy Perry : Craquante en rose pour mener le combat...

Octobre est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Katy Perry a rejoint le combat jeudi soir au cours d'un gala caritatif. Elle y a été rejoint par Jessica Simpson, enceinte et engagée.

La 25e édition du gala GVC presents "FFANY Shoes On Sale" a eu lieu jeudi soir, à la Ziegler Ballroom à New York. Katy Perry s'y est rendue, toute de rose vêtue avec une tenue Galia Lahav et des chaussures Katy Perry Collections.

La superstar de 33 ans et compagne de l'acteur Orlando Bloom a publié sur Instagram un diaporama de photos souvenirs de sa soirée.