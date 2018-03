Katy Perry critiquée pour son baiser volé, Lionel Richie recadre ses détracteurs

Le 11 mars dernier, Katy Perry provoquait la surprise en embrassant furtivement un candidat d'American Idol, télé-crochet dans lequel elle officie en tant que jurée. Le jeune homme de 19 ans avait expliqué qu'il n'avait jamais embrassé une fille de sa vie, désireux de garder son premier baiser pour "la bonne". La chanteuse de 33 ans lui avait alors demandé de s'approcher et lui avait tendu la joue avant de le "piéger" en tournant la tête.

S'il n'avait pas été retenu à l'issue de son audition, Benjamin Glaze avait ensuite admis à la presse que ce moment avait été gênant. "C'était légèrement inconfortable. (...) Est-ce que je l'aurais embrassée si elle me l'avait demandé ? Non, j'aurais dit non. Je connais beaucoup de garçons qui auraient immédiatement accepté, mais pour moi qui ai été élevé dans une famille conservatrice, je me suis tout de suite senti mal à l'aise. Je voulais que mon premier baiser soit quelque chose de spécial", a-t-il déclaré au New York Times le 14 mars. Le jeune homme, qui refusait d'évoquer le mot "harcèlement" et se sentait "reconnaissant", avait néanmoins concédé que le geste de la chanteuse lui avait permis d'attirer l'attention sur son nom, et donc sur sa musique.

Une semaine plus tard, c'est au tour de Lionel Richie, collègue de Katy Perry au sein du jury d'American Idol, d'évoquer cet "incident". Contacté par l'Associated Press, l'artiste de 68 ans a vivement pris la défense de la jeune femme, dont le comportement a été critiqué sur les réseaux sociaux. "Katy est l'un de ces phénomènes, elle peut faire des choses et s'en sortir sans trop de mal. C'était pour s'amuser. J'étais là, je suis un témoin de la scène. (...) Tout le monde passait un bon moment, le candidat inclus", a-t-il assuré. En résumé : tout va bien, merci !