Katy Perry : DJ Diplo son pire amant ? La réponse franchement drôle du DJ

DJ Diplo ne se laisse pas démonter. En promotion pour son nouvel album Witness, Katy Perry a assuré un livestream de son week-end sur sa page YouTube. Pour l'occasion, l'animateur James Corden est venu lui rendre visite et lui a proposé un petit jeu d'action ou vérité, au cours duquel elle a accepté de classer ses célèbres amants, du meilleur au moins bon. Sans surprise, le guitariste John Mayer, avec qui elle a entretenu une longue relation en dent de scies, a pris la tête du classement tandis que le DJ Diplo est arrivé bon dernier. Quelques jours après les confidences de la popstar, le beau blond de 38 ans a pris le temps de lui répondre sur les réseaux sociaux.

"J'ai gagné la médaille de bronze des Jeux olympiques du sexe", a-t-il écrit sur sa page Twitter où il a ensuite ajouté : "Je ne me souviens même pas d'avoir couché avec elle." Rappelons que le producteur, qui a travaillé sur les titres Lean On de DJ Snake et Cold Water de Justin Bieber, aurait entretenu une relation avec la California Girl il y a trois ans maintenant.

À l'époque, l'interprète de Chained to the Rythm et Thomas Wesley Pentz de son vrai nom s'étaient montrés inséparables sans toutefois officialiser leur idylle. L'histoire s'était encore plus compliquée quand la presse américaine avait annoncé la grossesse de Kathryn Lockhart, l'ex de Diplo, qui attendait un second enfant de sa tumultueuse relation avec le DJ.

Katy Perry et DJ Diplo avait ensuite pris des chemins séparés, même si le DJ ne tarissait pas d'éloges à l'égard de la pétillante brunette de 32 ans. Du moins, jusqu'à présent...