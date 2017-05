Katy Perry en guerre contre Taylor Swift : "C'est elle qui a commencé"

Katy Perry a beau avoir sous-entendu la semaine passée qu'il n'y aurait pas de réponse en chanson au titre Bad Blood de Taylor Swift dans son nouvel album Witness, la célèbre California Girl n'a pas pu s'empêcher de publier l'assassin Swish Swish, qui semble directement adressé à sa rivale.

Ce que la chanteuse de 32 ans a finalement confirmé lors d'une récente interview pour le Prime Special du Late Late Show dans lequel elle était invitée cette semaine. L'ex-compagne d'Orlando Bloom a profité de l'occasion pour revenir sur l'inimitié qu'elles se portent de longue date, à cause de différends personnels et professionnels.

"Il y a une certaine tension. Honnêtement, c'est vraiment elle qui a commencé et il est temps pour elle d'y mettre un terme. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, mais elle refuse de m'adresser la parole. J'ai fait ce qu'il fallait à chaque fois que j'ai pu. Elle m'a complètement ignorée et puis, ensuite, elle a écrit cette chanson à propos de moi... Donc j'ai pensé : 'Ok, cool, tu veux jouer ? On va jouer.' C'est le karma", a-t-elle déclaré.

Contrairement à ce que les apparences peuvent laisser penser, Katy Perry qui s'est aussi associée à l'ex de Tay Tay, le DJ Calvin Harris, pour un duo que l'on imagine volontiers revanchard, prétend pourtant vouloir enterrer la hache de guerre.

"Ce que je veux dire, c'est que je suis prête à ce que l'on arrête avec ces conneries. Mais il y a une loi de cause à effet, quand vous faites quelque chose il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction. Et croyez-moi, il va y en avoir une. C'est le karma, vous savez ? Même si je pense, à titre personnel, que les femmes doivent rester unies et que la division ne sert à rien. Ensemble, les femmes sauveront le monde", a ajouté la chanteuse qui vient de décrocher un contrat de 25 ans millions de dollars pour faire partie du jury de l'émission American Idol.

Pour l'instant, sa meilleure ennemie Taylor Swift n'a pas daigné répondre ni commenter ses déclarations.

Coline Chavaroche