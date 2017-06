Katy Perry, en larmes, révèle avoir pensé au suicide : "Je me sens honteuse"

Vendredi, les téléspectateurs ont ainsi été nombreux à la découvrir lors d'une étrange séance organisée avec le Dr. Siri Sat Nam Singh. Très émotive, Katy Perry a évoqué sa relation conflictuelle avec ses parents, sa vie amoureuse ou bien encore son ancienne addiction à l'alcool. En confiance, la star américaine a également profité de cette plateforme pour révéler qu'elle a pensé au suicide il y a quelques années. "J'ai écrit une chanson à ce sujet [By The Grace of God, chanson parue en 2013 sur l'album Prism, évoquait la douloureuse période qui a suivi son divorce avec Russell Brand, NDLR]. Je me sens honteuse d'avoir eu ces idées, d'avoir été aussi bas et d'avoir été aussi déprimée, a-t-elle déclaré, en larmes. On peut avoir raison ou on peut être aimé. Je veux simplement être aimée", a-t-elle poursuivi.

Johnny Hallyday, un artiste "cool" selon la chanteuse

Refusant de couper la scène après les recommandations d'un membre de son équipe, Katy Perry a également évoqué son rapport avec sa propre image. Née Katheryn Elizabeth Hudson, la vedette de la pop admet s'être volontairement cachée derrière le personnage glamour de Katy Perry pendant des années mais qu'elle en avait désormais fait le tour. "C'est tout le but de ce liveastream, si les gens voient que je suis comme eux alors ils pourront rêver tout aussi grand. Je suis bien plus ringarde que ce que les autres croient, je suis une grande déconneuse. Le fantasme de Katheryn s'est transposé chez Katy, créant une personnalité plus grande que nature", a-t-elle ajouté. Dans sa lancée, l'ex-chérie d'Orlando Bloom a révélé qu'elle avait choisi de couper ses cheveux très courts car "elle ne voulait plus ressembler à Katy Perry". Cette crise d'identité est-elle passagère ? L'avenir devrait vite le dire.

Sur une note plus légère, la chanteuse était également l'invitée de Yann Barthès dans le dernier numéro de Quotidien, diffusé vendredi 9 juin sur TMC. Passée par Paris le 2 juin dernier pour l'enregistrement de l'émission (elle s'était ensuite rendue à Manchester le 4 juin pour assister au concert One Love Manchester organisé par Ariana Grande en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester du 22 mai), Katy Perry a volontiers répondu aux questions de l'animateur français. Entre deux confessions sur sa vie amoureuse (elle a confirmé qu'elle était actuellement célibataire), la grande rivale de Taylor Swift a également été questionnée au sujet de Johnny Hallyday, qui avait récemment été filmé par son épouse Laeticia en train de fredonner son nouveau tube, Bon appétit. "Bien sûr que je le connais ! C'est un nom international. Il est aussi connu que Michael Jackson en France. Il est cool !", a-t-elle confié. Des propos qui feront plaisir au principal concerné, à quelques heures de son grand retour sur scène avec les Vieilles Canailles à Lille...