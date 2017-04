Katy Perry, enfant : "Interagir avec des gays m'était interdit"

En marge de cette série photo, Katy Perry s'est prêtée à l'exercice de l'interview. L'ex-compagne de l'acteur Orlando Bloom y fait une révélation étonnante sur son enfance : "Interagir avec des gays m'était interdit... Il y a du racisme générationnel. Mais je pose des questions depuis ma venue au monde, je suis curieuse de nature, et j'en suis vraiment heureuse : ma curiosité m'a menée ici."

"La misogynie et le sexisme ont marqué mon enfance : j'ai un problème avec les hommes répressifs et le fait d'être perçue comme inférieure", ajoute-t-elle plus loin, en réponse à une question sur la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Pour son plus grand bonheur – et celui de ses millions d'admirateurs –, une femme est à l'honneur de la soirée mode la plus prisée de la planète : Rei Kawakubo, fondatrice de la maison Comme des Garçons et cofondatrice des magasins Dover Street Market, est l'objet de l'exposition Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, au Metropolitan Museum of Art à New York.

Le vernissage de cette expo sera le thème du Met Gala 2017, dont Anna Wintour, Katy Perry, Pharrell Williams et Rei Kawakubo en personne seront les présidents d'honneur.

Le Met Gala 2017 se déroulera le lundi 1er mai. La rétro consacrée à la créatrice japonaise ouvrira ses portes au public le jeudi 4 mai.