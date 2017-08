Katy Perry et Orlando Bloom à nouveau en couple : Bisous au concert d'Ed Sheeran

Ils s'aimaient... et ils s'aiment encore de façon unconditionally ! D'après le site E! News, Katy Perry et Orlando Bloom sont de nouveau ensemble ! La popstar de 32 ans et l'acteur de 40 ans ont en effet été aperçus en train de se câliner et de s'embrasser au concert d'Ed Sheeran samedi 12 août 2017 au Staples Center à Los Angeles.

Le couple s'était séparé en mars dernier après plus d'un an de relation en restant toutefois en bons termes. Katy l'avait même mentionné plusieurs fois en interview ces derniers mois, comme quand elle confiait à James Corden qu'il était le meilleur coup de sa vie ! On peut imaginer pourquoi, quand on se souvient de leurs vacances naturistes et d'Orlando l'anaconda à l'air sur son paddle.

Quoi qu'il en soit, on ne sait pas encore si ce retour de flamme va durer. En effet, Katy Perry prépare actuellement sa prochaine tournée internationale qui l'emmènera aux quatre coins du monde de septembre 2017 à août 2018. Elle sera d'ailleurs de passage à Paris les 29 et 30 mai 2018. Orlando sera quant à lui bientôt à l'affiche du film d'action S.M.A.R.T Chase, donc il devrait bientôt commencer à assurer la promotion. Pas facile avec de tels agendas de trouver du temps pour se voir.

On espère quand même que cette fois sera la bonne pour la meilleure ennemie de Taylor Swift et l'ex de Miranda Kerr (qui s'est récemment mariée).