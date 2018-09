Katy Perry et Orlando Bloom : Après 2 ans d'amour, ils officialisent enfin

Nombreuses sont les personnalités à avoir répondu à l'invitation du prince Albert de Monaco et de Charlene. Ce mercredi 26 septembre 2018, acteurs, chanteurs et mannequins se sont donné rendez-vous à l'opéra pour la seconde édition du gala Monte-Carlo for the Global Ocean. L'occasion pour Katy Perry et Orlando Bloom d'enfin officialiser leur couple après deux ans de romance.

Même s'ils ont déjà été aperçus ensemble à plusieurs reprises, à Rome avec le pape François, où à Londres pour un dîner au restaurant, c'est la première fois que les deux stars, qui se fréquentent depuis janvier 2016, participent ensemble à un tapis rouge. Prenant volontiers la pose aux côtés de la princesse de Monaco et son époux, la chanteuse de 33 ans et l'acteur de 41 ans ont pleinement affiché leur complicité.

Pourtant séparés entre février 2017 et avril 2018, Katy Perry et Orlando Bloom semblent aujourd'hui très amoureux. Une idylle que la chanteuse partage ponctuellement avec ses quelque 72 millions de fans sur Instagram.