Katy Perry et Orlando Bloom bientôt fiancés ?

Il y a de l'amour dans l'air ! Katy Perry et Orlando Bloom semblent en effet être sur un petit nuage. Après avoir enfin officialisé leur idylle fin septembre 2018, après deux ans d'amour, la chanteuse américaine de 33 ans et l'acteur britannique de 41 ans pourraient passer à l'étape supérieure et se fiancer...

Selon People, le héros de Pirates des Caraïbes et Kingdom of Heaven songerait très sérieusement à demander la main de sa belle. Remis de son divorce avec Miranda Kerr, l'acteur serait prêt à se remarier avec l'interprète de Roar et Bon appétit. "Orlando n'a pas encore de bague, mais il parle du futur", assure un de ses proches. "Tout le monde sera heureux s'ils se fiançaient", commente cette même personne. Et de conclure : "Il a toujours dit qu'il aimerait se marier à nouveau, et il semblerait que Katy soit la bonne. Ils ont l'air très heureux".

Ensemble depuis au moins janvier 2016, Katy Perry et Orlando Bloom s'étaient séparés en février 2017, avant de se remettre ensemble en avril 2018. "C'est comme s'ils avaient eu besoin de se séparer et de revenir ensemble pour en arriver là", confie ce même proche à People. Leur relation est tellement devenue évidente que les deux tourtereaux ont fait leur première apparition sur un tapis rouge à Monaco pour le Monte-Carlo Gala for the Global Ocean, avant de partir pour Corfou, en Grèce.

Si le mariage venait à se confirmer, il s'agirait également du deuxième pour Katy Perry. La star pop a en effet été mariée à l'humoriste et acteur Russell Brand de 2010 à 2012.