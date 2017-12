Katy Perry et Taylor Swift : Fin de la guerre et clip surprise ?

Quatre ans après le début des hostilités qui ont provoqué une série de clashs interminables, Katy Perry et Taylor Swift ont-elles enfin enterré la hache de guerre ? D'après le site E! News, la première pourrait avoir rejoint la seconde sur le tournage de son clip End Game, filmé mardi 19 décembre 2017 à Miami avec le rappeur Future. Si l'information n'a toujours pas été commentée, confirmée ou démentie, des témoins affirment avoir vu une femme ressemblant comme deux gouttes d'eau à l'interprète de Roar sur les plateaux de tournage. Une autre source a également confié au média que "Taylor et Katy s'étaient réconciliées lorsqu'elles étaient toutes les deux à Miami et [Katy] a fait une apparition" dans le clip.

En juin dernier, Katy Perry avait révélé sur sa chaîne YouTube qu'elle était prête à "faire la paix" avec son éternelle ennemie avant de lui déclarer son amour le mois suivant. "Je lui pardonne et je suis désolée pour tout ce que j'ai bien pu faire jusqu'à présent. J'attends la même chose de sa part. Je l'aime et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Je pense que c'est une parolière fantastique et qu'étant donné notre rôle de femmes fortes, si on pouvait mettre nos différences de côté pour s'unir, ça donnerait peut-être envie au reste du monde de faire pareil", avait-elle déclaré.

Un harceleur derrière les barreaux

De son côté, Taylor Swift a évité de s'exprimer publiquement au sujet de leur dispute. Ces derniers mois, la chanteuse de 28 ans a été très accaparée par la préparation de son album Reputation, sorti le 10 novembre dernier. Dans plusieurs de ses morceaux, dont Look What You Made Me Do, la jeune femme règle ses comptes avec ses détracteurs Kanye West, Kim Kardashian et Katy Perry, qu'elle avait d'ailleurs parodié pour les besoins du clip.

Si elle s'est bien réconciliée avec Taylor Swift, Katy Perry bouclera l'année en beauté. Mercredi 20 décembre, la star de 33 ans a dévoilé le clip de son nouveau tube Hey Hey Hey. Dans le même temps, un homme de 37 ans considéré comme "une menace crédible" a été arrêté par la police après une énième tentative d'approche inquiétante. Selon TMZ, le dénommé Pawel Jurski a été inculpé jeudi pour "harcèlement aggravé" et devrait passer une bonne partie des prochaines semaines derrière les barreaux, sa caution ayant été fixée à 36 000 dollars après une comparution devant un tribunal de Miami. Ouf !