Katy Perry – Fesses à l'air, en direct sur le net : La chanteuse fait le show !

Comme à son habitude, Katy Perry ne fait pas les choses à moitié. Pour la sortie de son nouvel album Witness, la chanteuse a souhaité offrir à ses fans pas moins de quatre jours de livestream sur YouTube. Et si, dans l'ensemble, tout s'est passé sans encombre, la belle en a cependant malencontreusement montré un peu trop au cours d'une séance de relaxation.

Dans un exercice à la Big Brother – une version bien plus trash de Secret Story outre-Atlantique –, la chanteuse du tube Bon Appétit a partagé sa vie dans les moindres détails ce week-end. Les fans étaient invités à suivre la star de la pop dans sa maison de Los Angeles. Ils ont pu la voir cuisiner, dormir, faire du yoga, travailler sur elle-même, bichonner son chien Nugget et discuter avec plusieurs célébrités qui lui ont rendu visite devant l'objectif des quarante-deux caméras. Mais au cours d'un massage, la jeune femme de 32 ans s'est totalement dénudée, ce que les caméras sur le net n'ont pas manqué de retransmettre en direct au monde entier. Allongée sur le dos, puis sur le ventre, la belle, (mal) enveloppée d'une serviette, a fait monter la température en moins de deux en laissant entrevoir son intimité (photos disponibles ici).

Hormis ce petit accident, au cours de son direct du Witness World Wide, Katy Perry a classé les performances sexuelles de ses ex-petits amis. Et si, à ses yeux, le DJ Diplo est le grand perdant, Orlando Bloom n'obtient que la deuxième place, derrière John Mayer, qui remporte le combat haut la main...

Katy Perry évoque son passé difficile

Lors d'une séance de thérapie, la jeune femme a également évoqué ses épisodes dépressifs : "J'ai construit cette personnalité de Katy Perry que tout le monde connaît, et c'est la raison pour laquelle les gens s'intéressent à moi, c'est fantastique, mais c'est plus une façade. (...) J'ai honte parce que, bien sûr, Katy Perry est très forte, mais c'est dur, j'ai honte d'avoir de telles pensées et de me sentir si démoralisée ou déprimée. (...) Regardez Katy Perry, elle est tellement glamour, elle est riche, elle vit dans le luxe, elle a du succès... et quand j'étais Katheryn Hudson, je n'avais pas d'argent, je n'avais aucune influence, je n'avais rien."

S'agissant de sa rivalité avec Taylor Swift, Katy Perry a assuré vouloir mettre un terme à leur interminable guéguerre sur les réseaux sociaux : "Je lui pardonne et je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'espère qu'il en est de même pour elle."