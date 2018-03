Katy Perry : Le candidat d'American Idol qu'elle a embrassé évoque son malaise

Benjamin Glaze n'a visiblement pas apprécié son expérience de baiser avec Katy Perry. Le 11 mars 2018, ce chanteur débutant de 19 ans passait les auditions du télé-crochet American Idol, où l'interprète de I Kissed a Girl officie en tant que jurée, lorsque cette dernière lui a proposé de lui offrir son tout premier baiser. "Je n'ai jamais été dans une relation. Je ne peux pas embrasser une fille si je ne suis pas dans une relation", avait-il déclaré une seconde auparavant.

En réaction à ces propos, la chanteuse de 33 ans lui avait ordonné de se rapprocher d'elle, tendant sa joue avant de tourner furtivement la tête. Ni une ni deux, Benjamin Glaze avait partagé un bref bisou sur les lèvres avec la star américaine, tombant à la renverse tant il était surpris. Bonus, celui-ci était finalement reparti bredouille après avoir interprété une chanson de Nick Jonas, n'étant pas parvenu à convaincre le jury de le sélectionner pour la prochaine étape de la compétition.

J'aurais dit non si elle me l'avait demandé

Contacté mercredi 14 mars par le New York Times, Benjamin Glaze est revenu sur cette séquence avec une pointe d'amertume. Au sujet de son baiser avec Katy Perry, le jeune homme a affirmé qu'il ne s'y attendait vraiment pas. "C'était légèrement inconfortable. Je voulais garder ce moment pour ma première relation, je voulais que ce soit spécial. Est-ce que je l'aurais embrassée si elle me l'avait demandé ? Non, j'aurais dit non. Je connais beaucoup de garçons qui auraient immédiatement accepté, mais pour moi qui ai été élevé dans une famille conservatrice, je me suis tout de suite senti mal à l'aise. Je voulais que mon premier baiser soit quelque chose de spécial", a-t-il témoigné par téléphone.

Pour autant, Benjamin Glaze y voit également un aspect positif. "D'une certaine façon, je suis content qu'elle l'ait fait parce que c'est une grande opportunité de mettre ma musique en avant", a-t-il ajouté. Quant à son "premier vrai baiser", il n'est en réalité pas encore arrivé. "Mes amis sont d'accord avec le fait que ça ne compte pas vraiment. C'était juste un contact entre lèvres, rien de romantique", a-t-il conclu, ajoutant qu'il ne s'était pas senti "sexuellement harcelé" et qu'il était "reconnaissant" que Katy Perry ait tweeté à son sujet.