Katy Perry : "Le sexe, c'est l'éclate..."

Alors qu'elle s'apprête à sortir son nouveau disque intitulé Witness, déjà porté par les singles Chained to The Rhythm et Bon Appétit, la chanteuse américaine Katy Perry s'offre un marathon promo en Europe. La star a répondu aux questions du journal Le Parisien et a fait valoir son droit à une sexualité assumée.

A 32 ans, Katy Perry est une jeune femme bien dans son époque. La chanteuse se revendique féministe - on l'a vue défiler à la Women's March de Washington au début de l'année - et assume dans le même temps volontiers d'avoir un goût prononcé pour le sexe, comme le montre notamment son dernier clip où elle se transforme en gourmandise à déguster. "Ce n'est pas parce que vous êtes féministe que vous n'aimez pas le sexe ! Parce que je suis engagée, je ne pourrais pas me l'autoriser ? Le sexe, c'est l'éclate, non ?", dit-elle au Parisien. Personne ne dira le contraire...

Célibataire depuis sa rupture avec l'acteur Orlando Bloom, Katy Perry n'a pas indiqué si elle souhaite se replonger dans une relation à long terme ou si elle veut simplement profiter de sa jeunesse. Ce qui est certain c'est que, question sexe, elle aime clairement la période qu'elle traverse. "Surtout à la trentaine quand vous vous épanouissez totalement", dit-elle à propos du plaisir sexuel. Élevée dans une famille très religieuse, Katy Perry confirme que son nouveau disque est le point culminant de sa propre libération. "Ça m'a pris trente et un ans pour me libérer, à vrai dire. Il a fallu que je chasse des peines qui dataient de l'enfance", ajoute-t-elle.

Katy Perry, qui était sur le plateau de The Voice samedi 3 juin, sera sur scène à Manchester ce dimanche 4 pour un concert caritatif aux côtés d'Ariana Grande, suite à l'attentat du 22 mai qui a eu lieu dans la même ville.