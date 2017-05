Katy Perry: Look improbable, prestation ennuyeuse, les stars du MET Gala blasées

Lundi 1er mai 2017, New York accueillait la nouvelle édition du MET Gala et, comme chaque année, le tapis rouge a vu défiler les plus grandes stars de la planète. Dans le lot : la chanteuse Katy Perry. Malheureusement, la soirée n'a pas été la meilleure de sa vie...

Dès le red carpet, Katy Perry a surpris avec son look (moqué sur la Toile) improbable signé Maison Margiela et imaginé par le créateur banni en quête de come-back, John Galliano. La chanteuse, cheveux très courts depuis quelque temps, était cachée sous un très long voilage rouge accompagnant une robe à gros motifs, et le crâne cerné d'une sorte de serre-tête en métal. La chanteuse co-parrainait l'événement mettant à l'honneur la styliste japonaise Rei Kawakubo, fondatrice de la marque Comme des Garçons, laquelle présentait son exposition Comme des Garçons / Art of the In-Between.

La soirée a ensuite donné l'occasion à Katy Perry de braquer l'attention sur elle à nouveau puisqu'elle est montée sur scène pour interpréter son nouveau titre, Bon Appétit. Mais, loin de susciter de l'enthousiasme, sa performance a surtout été placée sous le signe du malaise... Chorégraphie étrange, manque de réaction du public et stars prises en flagrant délit d'ennui le plus total ! Les images de Madonna ou Jennifer Lopez, perplexes, parlent d'elles-mêmes.

Katy Perry a finalement terminé sa soirée à l'after-party organisée au nightclub One Oak. Avec plus de réussite ?