Katy Perry : Renversante devant Orlando Bloom, Rumer Willis et Heidi Klum

Le calendrier des stars est rythmé par de nombreux déplacements et de nombreuses soirées mondaines ! La dernière en date a eu lieu jeudi soir. Les sublimes Katy Perry, Rumer Willis et Heidi Klum ont soutenu la fondation amfAR et la recherche contre le sida.

Après Cannes, Paris et plus récemment Milan, l'amfAR a posé ses valises à Los Angeles ! La célèbre fondation américaine y a organisé un nouveau gala dîner-vente aux enchères ce jeudi 18 octobre. L'événement était organisé au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills. Katy Perry, angélique dans une robe Haute Couture Alexis Mabille et la fille de Bruce Willis et Demi Moore, Rumer Willis, ont fait le déplacement.

Heidi Klum avait elle aussi sorti le grand jeu pour le gala amfAR Los Angeles. Venue sans son compagnon Tom Kaulitz, la juge star d'America's Got Talent a régalé ses plus de 5 millions de followers sur Instagram avec une image animée de son arrivée au Wallis Anneberg Center dans une robe Zac Posen.