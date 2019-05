Katy Perry révèle comment Orlando Bloom l'a demandée en mariage

Katy Perry a répondu "oui" lorsque son fiancé, Orlando Bloom, lui a demandé de l'épouser, le 14 février 2019. Ce 31 mai 2019, la chanteuse américaine en a dévoilé un peu plus sur cette demande en mariage lors d'une interview accordée à la radio britannique Capital. À 34 ans, elle a admis que c'était "un grand moment", a raconté que son fiancé lui avait acheté des centaines et des centaines de fleurs...

Ce soir-là, Orlando Bloom était très stressé lorsqu'il lui a donné rendez-vous dans un restaurant italien. "Je travaillais la journée et il m'a demandé de le rejoindre dans ce resto. Je voulais juste m'empiffrer de pâtes mais quand j'arrive, je vois qu'il est tout apprêté. Je me dis 'il y a quelque chose qui cloche'. Il était si nerveux", explique l'interprète de California Girl. Après ce dîner tout en simplicité, au fil duquel l'acteur se montre de plus en plus stressé, il emmène sa belle faire quelque chose de très spécial. "Il m'a demandé de le suivre, je pensais qu'on allait ailleurs mais il m'a emmenée dans un hélicoptère et m'a demandé de l'épouser !", poursuit la chanteuse de 34 ans.

"Nous atterrissons sur le toit d'un immeuble. Nous descendons de l'appareil et là, il y a ma famille, mes amis et la plus grande quantité de fleurs que j'aie jamais vue. Je me sentais comme quand Kanye a fait la même chose avec les fleurs pour Kim, je me disais 'oh mon dieu'. C'était génial, je l'aime si fort", conclut celle qui a étonné dernièrement au MET Gala. Une demande magique qu'elle n'oubliera jamais.

Tout semble aller pour le mieux dans la vie de Katy Perry, qui a dévoilé ce 31 mai 2019 un nouveau morceau, Never Really Over.