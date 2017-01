Katy Perry : Son gros raté capillaire pour les 40 ans de son chéri Orlando Bloom

Katy Perry a sorti le grand jeu pour l'anniversaire de son amoureux Orlando Bloom. Selon les informations du site E! News, la popstar de 32 ans a organisé une fête d'anniversaire surprise à son chéri, qui a fêté ce week-end ses 40 ans. Pour l'occasion, la célèbre California Girl a troqué son brun légendaire pour une nouvelle couleur de cheveux étonnante : un blond qui tire sur le roux, absolument catastrophique.

Le site du Daily Mail publie plusieurs photos de sa teinture franchement ratée, qui semble tout droit inspirée de celle du futur président des États-Unis Donald Trump. À son arrivée à la soirée organisée à Palm Springs, Katy Perry a pris la pose devant une pancarte à l'effigie du controversé milliardaire qui a remporté l'élection américaine. Sans doute faut-il voir là une nouvelle pique à celui que la chanteuse exècre. Rappelons qu'elle et son compagnon, fervents soutiens d'Hillary Clinton, s'étaient déjà payé sa tête lors d'une soirée déguisée pour Halloween, en octobre dernier.

Qu'importe le raté capillaire de sa chérie, le bel Orlando Bloom semble avoir passé une soirée de rêve. Le Pirate des Caraïbes s'est réjoui sur les réseaux sociaux de la surprise organisée par sa belle. "Le meilleur cadeau qu'on puisse me faire : une visite surprise de ma maman", a-t-il écrit sur sa page Instagram où il a publié une photo de lui enlaçant sa mère, prénommée Sonia. Autant dire que la chanteuse marque des points auprès de son hypothétique future belle-maman !

Rappelons que Katy Perry et Orlando Bloom se fréquentent depuis un peu plus d'un an. S'il a tardé à officialiser les choses, le couple est depuis inséparable et ne manque jamais une occasion d'afficher son amour. Les choses sont on ne peut plus sérieuses entre les deux tourtereaux, Katy ayant même rencontré le petit Flynn, le fils que l'acteur a eu avec son ex-femme Miranda Kerr.