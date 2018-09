Katy Perry, Sonia Rolland et Ségolène Royal réunies le temps d'un gala à Monaco

Nombreuses sont les personnalités à avoir répondu à l'invitation du prince Albert de Monaco et de Charlene. Ce mercredi 26 septembre 2018, acteurs, chanteurs et mannequins se sont donné rendez-vous à l'opéra pour la seconde édition du gala Monte-Carlo for the Global Ocean. L'occasion pour ces quelques privilégiés de se mettre sur leur trente-et-un le temps d'une soirée caritative.

Aux côtés de la princesse de Monaco et son époux, Katy Perry et Orlando Bloom étaient sans conteste l'autre couple star de la soirée. Il s'agit du premier tapis rouge pour la chanteuse et le comédien depuis le début de leur idylle commencée en janvier 2016. L'interprète de Swish Swish a misé sur une robe nude Tom Ford issue de la collection estivale 2018.

Visiblement ravie d'être présente, Ségolène Royal a volontiers pris la pause devant les photographes, non loin de Sonia Rolland, Jeremy Meeks et sa compagne Chloe Green, Adrien Brody, Olga Kurylenko et Kelly Slater. Les mannequins stars Isabeli Fontana, Alessandra Ambrosio, Toni Garrn et Lais Ribeiro étaient de la partie, de même que Gloria Gaynor, Nile Rodgers et le chanteur Robin Thicke accompagné de sa compagne April Love Geary. Tous ont pu croiser Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, ainsi qu'Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana Santo Domingo.