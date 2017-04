Katy Perry : Stylée pour honorer Chanel et son égérie Kristen Stewart

Kristen Stewart, Lily-Rose Depp, Lottie Moss : Chanel dispose d'une redoutable armada d'égéries ! La première apparaît sur la nouvelle campagne publicitaire de la prestigieuse enseigne française. Katy Perry en a fêté le lancement à Los Angeles, au cours d'un dîner dédié...

Après des mois de teasing, Chanel lève enfin le voile sur sa nouvelle création : le "Gabrielle" ! La sortie de la collection de sacs à main s'accompagne de la publication d'une campagne publicitaire, sur laquelle apparaît Kristen Stewart. L'actrice de 26 ans en partage l'affiche avec Cara Delevingne, le mannequin français Caroline de Maigret et Pharrell Williams, mais figure seule sur le premier film de campagne réalisé par Daniel Askill.

Kristen Stewart était absente du dîner organisé par Chanel, en l'honneur de sa nouvelle collection d'accessoires. L'événement a eu lieu au Giorgio Baldi, restaurant situé à Santa Monica. Les ambassadeurs Chanel Caroline de Maigret et Pharrell Williams, Katy Perry, le mannequin Sistine Stallone (fille de Sylvester Stallone et Jennifer Flavin, 18 ans) et l'actrice Margaret Qualley (fille d'Andie MacDowell et Paul Qualley, 22 ans) y ont en revanche assisté.

Coiffée de sa nouvelle coupe et entièrement habillée en Chanel, le sac bourse Gabrielle à la main, Katy Perry a fait sensation à son arrivée au Giorgio Baldi. La chanteuse de 32 ans y a été rejointe par le top model Amber Valletta, Dree Hemingway, l'actrice Lily Collins, le mannequin Poppy Delevingne et la styliste Rachel Zoe.

Le 10 avril, un nouvel épisode de la saga Gabrielle, une vidéo animée starring Cara Delevingne, verra le jour.