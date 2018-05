Katy Perry : Taclée pour ses photos avec des animaux sauvages...

Alors qu'elle poursuit sa tournée mondiale, Katy Perry est allée à la rencontre de ses fans mexicains en ce mois de mai 2018 et, voulant profiter de son temps libre avant de monter sur scène, l'interprète de Roar a ainsi fait un tour à la Black Jaguar White Tiger Foundation. Un sanctuaire pour animaux sauvages qui est fréquemment mis en avant sur Instagram grâce à ses publications très mignonnes. Mais le lieu n'est pas considéré par tout le monde comme un véritable havre de paix...

Notre amour des selfies a changé la vie de ces animaux sauvages

Comme le rapporte le site spécialisé dans les animaux The Dodo, Katy Perry a partagé sur son compte Instagram des publications (depuis supprimées) d'elle jouant avec des bébés lions et jaguars. Un moment qu'on imagine forcément unique et très agréable mais qui a suscité les critiques et les interrogations sur les réseaux sociaux. "Sait-elle d'où viennent les bébés ?" ; "Juste par curiosité, vous la laissez jouer avec les lions simplement parce que c'est une star ?" ; "J'espère qu'elle a fait un gros don" ou encore "J'espère que ce n'était pas qu'un coup de pub et qu'elle a fait une belle donation", peut-on lire. Heureusement pour elle, ses fans purs et durs n'y ont vu que de la mignonnerie et ont fondu devant les photos.

The Dodo donne toutefois la parole à Cassandra Koenen, de la World Animal Protection, qui met en garde contre les faux sanctuaires qui affirment ne faire que le bien. "Ces faux sanctuaires de la vie sauvage comme Black Jaguar White Tiger contribuent à cette sordide industrie du divertissement. Ne soyez pas dupes de ces faux lieux de protection. Notre amour des selfies a changé la vie de ces animaux sauvages pour toujours - cette mode sur les réseaux sociaux conduit à la souffrance et à l'exploitation de certains des animaux les plus emblématiques. Alors cela fend le coeur de voir une nouvelle star poser avec un animal sauvage et ainsi alimenter cette souffrance ", affirme-t-elle.

S'il est vrai que certains établissements sont peu scrupuleux sur le respect des animaux sauvages (comme c'est par exemple souvent le cas en Thaïlande où il est facilement possible de faire une photo avec un tigre enchaîné et amorphe ou monter à dos d'éléphant, qui avance sous les coups de pioche du dresseur), sa critique envers BJWTF est assez surprenante. En effet, la fondation se présente comme étant à but non lucratif et se donne quatre missions : le sauvetage d'animaux sauvages obtenus de manière légale ou illégale et élevés dans des conditions désastreuses (comme notamment ceux des cirques), la diffusion d'un message de prévention, la mise en place de lois au Mexique pour la protection des animaux et la mise en place d'un programme de reproduction et de réintroduction d'animaux sauvages dans leur milieu naturel. Chacun se fera son avis...