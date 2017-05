Katy Perry torride en bikini à la plage, elle se lâche et s'exhibe

Il fait chaud à Cabo San Lucas. Surtout quand Katy Perry débarque avec ses copines et dévoile ses formes généreuses en bikini. En pleine promotion de son nouvel album Witness, la chanteuse américaine de 32 ans a profité de vacances bien mérités début mai au Mexique.

Accompagnée par plusieurs de ses copines, l'interprète de Swish Swish - dans lequel elle égratigne sa rivale Taylor Swift - a passé 5 jours à barboter et à boire des cocktails sur les plages de Cabo San Lucas au Mexique. En maillot une ou deux pièces, l'ex d'Orlando Bloom a aimanté tous les regards. Il lui fallait au moins ça avant de reprendre la route pour présenter aux quatre coins du monde ses nouveaux titres, dont le sulfureux Bon Appétit.

Tout roule pour Katy Perry. On vient d'apprendre qu'elle sera jurée dans la prochaine saison d'American Idols et qu'elle y touchera le salaire mirobolant de 25 millions de dollars. Et la BFF de Miley Cyrus n'oublie pas la France. Elle sera dans l'Hexagone la semaine prochaine pour présenter son album Witness qui sortira le 7 juin prochain et viendra chanter lors de la demi-finale de The Voice, samedi 3 juin sur TF1.