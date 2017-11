Katy Perry : Un de ses ex s'en prend encore à Taylor Swift

Diplo reste fidèle à la team Katy Perry. Ex de la chanteuse américaine, avec qui il a été plus ou moins en couple en 2014, le DJ et producteur américain de 38 ans ne loupe jamais une occasion de dire tout le mal qu'il pense de Taylor Swift, l'ennemie jurée de Katy Perry. Sa dernière attaque concerne tout particulièrement l'un des derniers titres de Taylor Swift, Look What You Made Me Do, single revanchard porté par un clip très dark.

Au cours d'une interview accordée à Rolling Stone, Diplo n'a ainsi pas hésité à tacler sévèrement la musique de la popstar américaine, qui s'apprête à sortir son nouvel album Reputation. "La musique est entre les mains des jeunes. Le streaming est vraiment ce qu'ils veulent écouter encore et encore. Ils veulent écouter Rockstar (de Post Malonde, ndlr) et Bodak Yellow (de Cardi B, ndlr). Ils ne veulent pas écouter des choses comme Look What You Made Me Do. Ils ne s'identifient pas à cette musique", a déclaré le membre de Major Lazer.

S'attirant, sans surprise, les foudres des Swifties (les fans de Taylor Swift ndlr), Diplo s'est adressé directement à eux sur Twitter. "Calmez-vous les swifties, All too well est l'une de mes chansons préférées", leur a-t-il répondu. All too well figure sur l'album Red sorti en 2012.