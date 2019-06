Keanu Reeves : Soirée à la plage avec sa compagne, Miley Cyrus et Amber Heard

En juin, la planète Mode tremble pour de nouvelles fashion weeks, consacrée aux collections homme. La maison Saint Laurent a ouvert le bal jeudi soir à Malibu. Son ambassadeur Keanu Reeves, Miley Cyrus et Amber Heard ont assisté au défilé en plein air.

Plutôt que d'attendre la Fashion Week homme parisienne (du 18 au 23 juin 2019), Saint Laurent a préféré dévoiler sa collection masculine printemps-été 2020 à Los Angeles ! La marque française et son directeur artistique Anthony Vaccarello ont convié plusieurs célébrités à la découvrir au cours d'un défilé sur la plage de Malibu. L'acteur Keanu Reeves était de la partie.

Le héros du film John Wick Parabellum et égérie de Saint Laurent (il apparaît sur la campagne hiver 2019) était accompagné de l'artiste Alexandra Grant, à qui il a donné la main une fois face aux photographes. Comme lui, Miley Cyrus s'est rendue au défilé Saint Laurent avec un "+1", son mari Liam Hemsworth.

Hailey Baldwin (sans son époux Justin Bieber), Nicole Richie, les acteurs Lakeith Stanfield et Luka Sabbat, les rappeurs 21 Savage et G-Eazy, ainsi que les top models Amber Valletta et Anja Rubik étaient également présents.

Avant le début du défilé, Saint Laurent a publié sur les réseaux sociaux de petites vidéos filmées à Malibu, invitant les internautes à suivre l'événement.