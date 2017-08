Kechi Okwuchi défigurée dans un crash d'avion : son émouvante revanche

La douzième saison du programme America's Got Talent, modèle américain de notre hexagonal Incroyable Talent sur M6, a débuté le 30 mai 2017 sur NBC. Après six semaines d'audition, le jury composé du comédien Howie Mandel, Heidi Klum, Mel B et Simon Cowell (créateur du concept) ont commencé à éliminer les premiers talents sélectionnés avant d'entamer les phases finales. Dans ce 4e et dernier round de départs avant les quarts de finale, une jeune femme défigurée, au destin unique, a bouleversé le jury et l'animatrice Tyra Banks...

Repérée lors des auditions en interprétant le tube d'Ed Sheeran Thinking Out Loud, Kechi Okwuchi revient devant les juges, rejoints le temps de l'émission par Seal (qui retrouve ainsi son ex-femme Heidi Klum), avec A Song for You, un classique du chanteur soul Donny Hathaway. La prestation de la jeune femme de 27 ans est tout simplement parfaite de justesse, dans sa technique comme dans l'émotion, contenue mais poignante.

Standing ovation

Lorsque résonne la dernière note, Seal est le premier à se lever pour l'applaudir. Kechi Okwuchi est évidemment sélectionnée pour poursuivre l'aventure aux côtés de quelques danseurs et chanteurs qui ont aussi ébloui le jury. Mais Kechi a une particularité : sa présence sur le plateau d'American's Got Talent tient du miracle puisqu'elle est l'une des rares survivantes d'un crash d'avion survenu au Nigeria. Kechi avait 16 ans et porte encore aujourd'hui sur son corps et son visage les stigmates de l'accident, comme les cicatrices des brûlures infligées par ce terrible accident.

Comme l'a rappelé Simon Cowell, peu importe l'histoire incroyable de la jeune femme, le talent est bien là : "Ce que je peux t'assurer, c'est que tu mérites ta place ici ce soir, pas en raison de ton histoire, mais de ton talent. C'est la vérité ce soir."

Parmi les candidats de ce quatrième round, Brandon Rogers voulait lui aussi percer comme chanteur. Il est décédé le 11 juin 2017 dans un accident de voiture. America's Got Talent lui a bien entendu rendu hommage lors de la diffusion de sa première audition le 11 juillet.

De notre côté, la saison 12 d'Incroyable Talent devrait être lancée fin octobre sur M6.