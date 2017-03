Keegan Hirst : Le rugbyman gay a failli se suicider...

Un peu moins de deux ans après avoir fait son coming out, le rugbyman anglais Keegan Hirst s'épanche dans les colonnes du journal The Guardian. L'occasion de découvrir que le sportif homosexuel de 29 ans, comme malheureusement tant d'autres, a déjà pensé au suicide...

Après avoir divorcé de sa femme, qu'il avait mise au courant de son homosexualité, Keegan Hirst avait choisi de parler publiquement. Cette décision n'a pas été facile à prendre car il est passé par de nombreuses étapes émotionnelles. "Il y a des fois où j'ai pensé à me suicider. J'en étais arrivé à un point où je me demandais : 'Comment je vais le faire ? Où est-ce que je vais le faire ? Quand est-ce que je vais le faire ? Je suis passé par de très mauvais moments'", a-t-il confié. Et ce papa de deux enfants d'ajouter : "Vous commencez à penser : 'Bon, si tu t'apprêtes à faire ça, y mettre fin, vas-y simplement.' Mais j'aurais sans doute voulu voir les enfants et cela m'aurait aidé à m'en sortir. J'aurais sans doute pensé qu'il y a une meilleure option."

Keegan Hirst, honnête, a aussi traversé une passe dans laquelle rien n'allait, sur tous les plans. "Si en plus vous ne gagnez pas vos matchs et que les choses ne se passent pas bien à la maison, tout vous tombe dessus. C'est dans ces moments que je me prenais la tête pour tout et n'importe quoi", dit-il. Il ajoute : "Je pense que la chose qui m'a toujours stoppé, c'est de penser à qui allait me trouver mort et pourquoi j'avais fait cela.. Personne ne savait que j'étais gay et donc ils n'auraient pas su pourquoi je m'étais suicidé. Ils auraient pensé : 'Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?' Je ne voulais pas que mon sentiment de culpabilité soit reporté sur quelqu'un d'autre, même dans mes pires moments."