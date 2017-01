Keen V : En deuil, il poste un message touchant...

Si l'année 2016 avait apporté beaucoup de bonheur à Keen V, force est de constater que 2017 ne commence pas sous les meilleurs auspices. Le chanteur a dévoilé sur son compte Instagram qu'il a dit adieu à Ganash, son chien...

Le chanteur très peiné par la perte de son animal, a posté (tel quel) un long message dimanche 15 janvier : "C'était une journée comme les autres, ce 15 janvier 2017. Je me réveille, embrasse mes 3 chiens qui font parti intégrante de ma famille et je continue ma petite journée. Cependant, demain je n'en embrasserais que 2. C'est avec une grande peine que vous annonce que Ganash, mon plus vieux, a succombé d'une tumeur au cerveau aujourd'hui. Il n'avait que 4 ans et c'était un gentil toutou. Merci à toi d'avoir partagé ma vie durant 4 trop courtes années, j'espère t'avoir rendu heureux tu vas me manquer et merci d'avoir été un si gentil bonhomme tu resteras dans mon petit coeur. Profitez de ceux que vous aimez et qui vous aimes tant que Vous le pouvez, la vie est parfois cruelle et peut nous retirer des êtres chères.