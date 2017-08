Keen'V, marié depuis dix ans : "Elle sait que je suis très fidèle !"

Au printemps dernier, le chanteur Keen'V surprenait tout le monde en révélant qu'il n'était pas célibataire comme il l'avait toujours prétendu dans ses interviews... mais qu'il était en fait marié depuis dix ans !

Interrogé par nos confrères de Voici en ce début de mois d'août 2017 à l'occasion de la sortie de son septième album sobrement intitulé "7", le chanteur de 34 ans est revenu sur les raisons de ce "petit" mensonge par omission. "Je voulais éviter les questions privées, je voulais juste parler de mes bébés, mes albums. Et aussi éviter d'avoir l'air excédé. On a tous ses défauts et moi je suis un peu impulsif", a-t-il révélé avant d'évoquer la raison de son récent "coming out" marital : "J'avais l'impression de ne pas être moi-même en répondant et ça me dérangeait." Mieux vaut tard que jamais !

Questionné dans la foulée sur la façon dont sa compagne vit le fait d'être mariée avec un artiste qui assume d'avoir des chansons très coquines dans son répertoire, Keen'V a expliqué : "Elle le vit très bien parce qu'elle m'a toujours connu comme ça. Ça la fait plus rire qu'autre chose. Elle sait que je suis dans la séduction, mais qu'en même temps, je suis quelqu'un de très fidèle."

Déjà interrogé par Closer à ce propos il y a quelques semaines, Keen'v avait confié être fou amoureux de sa femme de huit ans son aînée. "Elle est brune. Plutôt petite. Avec beaucoup de formes. Elle a un immense sourire. Elle est un concentré de gentillesse, de bonté, de douceur. Ce n'est pas une fashion victim, mais elle sait se vêtir. Elle a un charme fou !", affirmait-il.

Une interview à retrouver en intégralité dans Voici, actuellement en kiosques.