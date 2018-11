Keen'V partage une adorable photo avec bébé...

Très joueur, le chanteur Keen'V avait entretenu le doute au sujet d'un enfant qui allait apparaître dans sa vie avant de mettre fin au mystère en précisant qu'il s'agissait du fils de sa soeur. Bébé a pointé le bout de son nez, faisant le bonheur de l'interprète de La Vie du bon côté.

"Bienvenue à toi petit bonhomme. Tes parents sauront t'aimer et prendre soin de toi mais sache que je serai là également #nouveauné #bebe #tonton", a commenté le chanteur de 35 ans, en légende d'une photo de lui et du bébé dans ses bras. Un simple mais tendre cliché en noir et blanc, qui a suscité l'enthousiasme de ses 193 000 followers. "Oooooohhhh félicitation au nouveau tonton" ; "Trop belle photo" ; "Félicitations tonton. Félicitations aux heureux parents. Jolie photo de vous 2" ou encore "Superbe photo... Félicitations aux parents, et au tonton", peut-on notamment lire. Une photo "likée" 25 000 fois.

Dix ans après après la sortie de son tout premier disque, Keen'V s'apprête à revenir avec un nouvel album – déjà le huitième – intitulé Thérapie. Un disque porté par le single Fuck Keen'V, attendu dans les bacs le 8 mars 2019 et que le chanteur va défendre sur scène dès le 28 mars à Boisseuil (Haute-Vienne). Il a annoncé plusieurs dates pour le printemps, à retrouver sur ses réseaux sociaux.

Toutes nos félicitations au fier tonton.

Thomas Montet