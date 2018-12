Keen'V révèle être stérile : Confidences cash sur l'absence d'enfant dans sa vie

S'il est un tonton gaga, le chanteur Keen'V ne pourra malheureusement jamais être un papa gaga (du moins biologiquement !). L'interprète de La Vie du bon côté, qui sort un nouveau disque intitulé Thérapie, était invité de C' Cauet sur NRJ, lundi 3 décembre 2018. Il a en effet révélé à l'animateur qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant.

Keen'V poursuit donc les révélations sur sa vie privée. Après avoir volontairement entretenu le flou pendant des années, il avait fini par dévoiler qu'il était en couple et marié depuis plus d'une décennie avec une mystérieuse inconnue. Hier, le chanteur a ainsi répondu avec franchise aux questions de Cauet. "Ce besoin de parler de bébé mais ne pas faire de bébé, cela cacherait-il un zizi fainéant ?", a notamment demandé avec élégance l'animateur. Réponse cash de Keen'V : "Non, je suis juste stérile en vrai. (...) Tu me poses une question je te réponds !"

Le chanteur, qui défend son prochain disque avec le single Fuck Keen'V, a poursuivi son explication alors que le doute s'installait dans l'émission. "Ça fait quinze ans que je suis avec la même femme, ça fait quinze ans que je 'ken' sans préservatif, alors imagine-toi bien que s'il avait dû y avoir un bébé, il y aurait eu un bébé. (...) En même temps, vu ma gueule, vaut mieux pas que j'en aie", a-t-il ajouté.

Le chanteur peut toutefois envisager l'adoption.

Thomas Montet