Keen'V sur sa stérilité : "Pas de test, je préfère être dans le déni"

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Public du 8 mars 2019, Keen'V ne confie pas seulement être fan de Jenifer et sa chanson Donne moi le temps. Le chanteur de 36 ans s'ouvre aussi sur sa vie de couple avec sa compagne, qu'il évoque dans son nouvel album, Thérapie.

Après avoir longtemps préservé sa vie privée, l'interprète se laisse désormais aller à quelques confidences sur celle qui partage sa vie depuis maintenant 15 ans, une infirmière psychiatrique : "On n'avait pas envie de s'exposer. Elle n'est vraiment pas jalouse, même quand je reçois des propositions indécentes, ça la fait rire." Avec le titre C'est toi que j'ai choisie, Keen'V parle de leurs différences, dont il s'amuse : "Elle a 8 ans de plus que moi, elle n'est pas intéressée plus que ça par la musique, d'ailleurs elle chante comme une gamelle", ose-t-il révéler à son sujet.

Le couple vit à la campagne, près de Rouen, avec ses trois chiens. La compagne de Keen'V est quant à elle maman de deux grands enfants. Et c'est en toute honnêteté que le chanteur revient sur son désir de paternité non exaucé : "Je pense que je suis stérile, parce que bon, ça fait quinze ans que je couche avec la même femme sans me protéger, observe-t-il. Et elle, elle a déjà eu des enfants... Mais je n'ai pas fait de test, parce que ça va me rendre triste. Je préfère être dans le déni." Pour ce qui est de l'adoption, il ne dit pas non, mais pas tout de suite : "Si je peux sortir un enfant d'une situation compliquée et lui donner une vie meilleure, ce serait génial."