Keira Knightley : Ce qu'elle a interdit à sa fille Edie va vous étonner...

Après sa récente sortie médiatisée sur les accouchements de Kate Middleton et sa critique de l'injonction faite aux femmes d'être parfaites même à ce moment clé de leur vie, Keira Knightley s'est à nouveau épanchée sur une question en rapport avec la maternité. Cette fois-ci, il est question de sa fille Edie et de ce qu'elle l'empêche de faire. Une interdiction qui paraîtra d'ailleurs très étrange à certains mais que la star britannique justifie.

Lundi 15 octobre 2018, l'ex-star de Pirates des Caraïbes était sur le plateau d'Ellen DeGeneres pour la promo du biopic Colette, la romancière féministe. Lorsque l'animatrice l'a poussée à parler de sa fille de 3 ans, Keira n'a pas manqué l'occasion de raconter qu'elle lui avait interdit regarder deux fameux films Disney, Cendrillon et La Petite Sirène. Pourquoi ? Parce que les héroïnes y sont secourues par des hommes.

Cendrillon, c'est "parce qu'elle attend qu'un homme riche vienne la sauver". "Ne fais pas ça ! Sauve-toi toi-même. Évidemment", tonne l'actrice. "L'autre film, et ça m'embête un peu parce que je l'aime vraiment, c'est La Petite Sirène. Les chansons sont bien, mais ne donne pas ta voix pour un homme. Mais le problème avec La Petite Sirène, c'est que je l'adore ! C'est un petit problème – mais je garde le cap", poursuit-elle.

En revanche, Keira Knightley a validé Le Monde de Dory, "l'un des préférés de la maison", dans lequel Ellen DeGeneres prête sa voix, ainsi que d'autres Disney récents, La Reine des Neiges et Vaiana, qui mettent en avant des héroïnes indépendantes et au caractère bien trempé.

Elle a également confié que sa fille voulait être dentiste depuis qu'elle avait vu un épisode de Peppa Pig mettant un dentiste en vedette. "Même si elle voulait devenir actrice, je la soutiendrais dans ce qu'elle veut faire", assure Keira Knightley, qui a également révélé que son homme, le musicien James Righton (ex-Klaxons), avait "mis sa vie entre parenthèses" pour s'occuper de leur fille et permettre à Keira Knightley de travailler. C'est ainsi qu'en plus de Colette, on retrouvera la pétillante brunette à l'affiche de Casse-noisette et les quatre royaumes, justement produit par Disney (sortie le 28 novembre 2018), ainsi que dans The Aftermath (un film de guerre prévu pour le printemps 2019).