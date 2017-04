Keira Knightley dans Pirates des Caraïbes 5 ? La preuve en images...

Après avoir longtemps refusé un retour dans la saga Pirates des Caraïbes, laissant entendre qu'elle avait tourné la page, Keira Knightley a visiblement fait marche arrière... Dans une nouvelle bande-annonce du cinquième volet destinée au marché japonais, le personnage d'Elizabeth Swann fait une apparition remarquée !

Un seul plan a suffi à mettre le feu aux poudres. Alors que le retour de Will Turner (Orlando Bloom) avait été officialisé par Disney lors du tournage de La Vengeance de Salazar, que la présence de son fils Henry (joué par Brenton Thwaites) a également piqué la curiosité des fans, le come-back d'Elizabeth Swann confirme les rumeurs qui couraient sur le sujet. Le site TooFab avait annoncé il y a quelques semaines que l'actrice britannique de 31 ans avait bien tourné quelques petites scènes en Australie, annonçant que que sa participation serait limitée à "un court caméo à la fin du générique", dans lequel Keira Knightley partagerait l'écran avec ses deux complices Jack Sparrow (Johnny Depp) et Will Turner (Orlando Bloom). Mais la rumeur disait également que Swann pourrait être vraiment de retour dans le sixième opus de la franchise...

Naturellement, tout cela n'est que supputations. D'autant que la furtive apparition de la belle Keira dans ce trailer japonais évoque plus le flashback qu'autre chose. Pour en être certain, il faudra attendre le 24 mai en France, pour la sortie de Pirates des Caraïbes – La Vengeance de Salazar. Le synopsis officiel : Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.