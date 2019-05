Keira Knightley enceinte : l'actrice attend son deuxième enfant

Très discrète à propos de sa vie de famille, l'actrice actuellement au cinéma dans Coeurs ennemis a tout de même évoqué son rapport à la maternité dans une interview pour Balance magazine en janvier 2018 : "Je ne pense pas qu'on donne assez de crédit aux femmes pour le marathon physique et émotionnel qu'elles traversent en devenant mères, a-t-elle confié. La privation de sommeil, les changements hormonaux, le changement de relation avec mon partenaire sont autant de choses qui me donnent un sentiment d'échec au quotidien. Je dois faire un effort sur moi-même pour me rappeler que je n'ai pas échoué. Je fais ce que je peux, mais ce n'est pas facile."