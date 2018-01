Keira Knightley : "J'ai été agressée quatre fois"

Maman depuis le 26 mai 2015 d'une petite Edie née de son mariage avec James Righton, musicien du groupe Klaxons, Keira Knightley avait quelque peu ralenti le rythme au cinéma. La star britannique de 32 ans fait un retour en force avec la superproduction Casse-Noisette et les Quatre Royaumes en octobre et le biopic sur la romancière Colette, présenté au festival du film de Sundance le 20 janvier. Elle s'est confiée au magazine Variety mais n'a pas parlé que de cinéma, elle a bien sûr été interrogée sur le mouvement #MeToo et sur le scandale Harvey Weinstein.

"Dans ma vie personnelle, je suis allée dans des bars et je peux compter quatre fois où j'ai été agressée d'une façon 'mineure'. Je pense que l'on a toutes nos rencontres avec des monstres. Pas seulement les actrices. Cela vaut pour les profs, les avocates... Je ne parle pas de viol, mais je vise les gens qui mettent la main aux fesses dans les pubs, qui caressent des poitrines ou qui soulèvent des jupes", explique Keira Knightley à Variety.

Concernant le producteur hollywoodien déchu, la star de Pirates des Caraïbes déclare n'avoir eu que des collaborations professionnelles sur deux films, The Imitation Game – qui lui vaudra une nomination aux Oscars – et New York Melodie : "Il ne m'a certainement jamais demandé de venir pour un massage ou quelque chose du genre."

Au cours de cet entretien, l'actrice britannique a également révélé pourquoi elle se plaisait tant dans les films d'époque et basés sur des faits historiques : "Je trouve ça assez désagréable la façon dont les personnages féminins sont écrits [dans les histoires contemporaines], j'ai toujours trouvé plus inspirants les personnages dans les films historiques."