Keith Duffy (Boyzone), sa fille autiste : "C'est frustrant et bouleversant..."

Face à la maladie de sa fille, Keith Duffy a décidé de ne voir que le positif. Lors d'une récente interview pour le documentaire télévisé Let Me In, consacré aux familles d'enfants autistes dans le monde, l'ancien chanteur de Boyzone s'est confié à coeur ouvert sur l'état de santé de sa fille Mia, aujourd'hui âgée de 17 ans.

Le chanteur irlandais a reconnu que sa femme Lisa et lui avaient d'abord été "bouleversés" d'apprendre que leur fille était autiste à l'âge de 18 mois. Depuis, le couple a appris à "trouver du bon dans chaque situation" et invite les autres parents d'enfants autistes à faire de même et "accepter" leur enfant tel qu'il est.

"Une des choses les plus importantes pour les parents qui sont dans cette situation, c'est de faire le deuil de l'enfant qu'ils pensaient avoir pour commencer à soutenir l'enfant qu'ils ont. Quand ils se décident à faire ça, le monde est bien plus facile à vivre et chaque petite victoire de votre enfant se transforme en fête", a-t-il expliqué.

Si voir la situation de sa fille n'est pas toujours facile à vivre, l'ex-acteur de la série Coronation Street s'est réjoui qu'elle mène une vie presque tout ce qu'il y a de plus normale. La petite soeur de Jay (21 ans) a d'ailleurs passé l'équivalent du brevet des collèges et s'est rendue au bal de son école pour fêter ça : une grande première pour la jeune fille qui n'était jamais sortie le soir auparavant !

C'est frustrant, énervant et bouleversant...

"Je n'aurais jamais pensé que cela puisse lui arriver, a-t-il reconnu. De savoir chaque jour que Dieu fait que votre enfant aura un handicap à vie, c'est terriblement affreux. C'est frustrant, énervant et bouleversant, mais il faut s'accrocher et essayer de voir le positif dans n'importe quelle situation." A titre d'exemple, le chanteur de 42 ans s'est souvenu que sa fille, qui n'arrivait pas à parler avant l'âge de 7 ans, avait appris à communiquer par signes.

"Elle s'est intégrée à notre monde petit à petit. Elle a commencé par nous prendre par la main quand elle avait besoin de quelque chose et puis elle agitait sa main en direction de ce qu'elle voulait, que ce soit le placard ou le frigo. C'était très ingénieux parce que cela voulait dire que nous étions dans la bonne direction", a ajouté Keity Duffy, qui milite de longue date pour éveiller les consciences autour de l'autisme.

Pour conclure, il a terminé sur l'importance d'un diagnostic précoce de cette condition, assurant qu'attendre l'âge de 11 ans pour la détecter était très mauvais car il ne faut jamais trop tarder à mettre en place un plan d'action nécessaire au bien-être de l'enfant.

Coline Chavaroche