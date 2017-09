Kellan Lutz : L'acteur de la saga Twilight fiancé à une bombe

Connu du grand public pour avoir interprété le rôle d'Emmett Cullen dans la saga Twilight, Kellan Lutz est aujourd'hui sur le point de se marier.

Comme le rapporte le magazine Us Weekly, l'acteur de 32 ans s'est fiancé à sa chérie, la blogueuse et mannequin Brittany Gonzales. Le couple, qui s'est rencontré en décembre 2015, file depuis lors le parfait amour.

Jeudi 21 septembre, un témoin a aperçu les tourtereaux en train de discuter de leurs futures noces en public. "Une femme était assise en terrasse pour prendre son petit déjeuner lorsqu'elle a crié le nom de Kellan et qu'il est venu vers elle avec Brittany. Elle les a félicités et leur a demandé s'ils se mariaient à New York ou à Los Angeles. Ils sont entrés dans le restaurant et lorsque Brittany a ouvert la porte, j'ai pu voir sa grosse bague de fiançailles", a confié l'informateur.

La nouvelle n'est annoncée que maintenant, mais Kellan Lutz n'a probablement pas fait sa demande hier. Sur Instagram, sa chérie s'affiche en effet depuis plusieurs mois déjà avec une joli solitaire à l'annulaire gauche. En décembre 2016, alors qu'elle venait de célébrer ses un an de relation avec le comédien hollywoodien, Brittany Gonzales portait déjà cette bague.