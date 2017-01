Kelly Bensimon : 48 ans et une plastique de rêve, dévoilée à la plage

Où avez-vous passé les fêtes ? "Au soleil !", pourrait répondre Kelly Bensimon ! L'ex-mannequin de 48 ans a posé ses valises en Floride et vécu, en bikini, les dernières heures de 2016. L'occasion de renforcer l'admiration de ses fans et de leur souhaiter une excellente année 2017...

Miami se dispute avec Aspen le titre de destination de vacances d'hiver préférée des stars ! Cindy Crawford et sa fille Kaia, Doutzen Kroes et sa craquante famille, et enfin Kelly Bensimon y ont récemment séjourné. Kelly y a été photographiée le dimanche 29 décembre, profitant d'un après-midi détente à Miami Beach. Accompagnée de plusieurs amies (dont la créatrice de maillots Melissa Odabash), la bombe habillée d'un bikini à l'imprimé peau de reptile s'est baignée et a adressé aux photographes présents son plus beau sourire.

Des maillots deux-pièces, Kelly Bensimon en avait plein ses valises ! Des ensembles qu'elle porte à merveille, en témoignent les photos souvenirs de sa fin d'année publiées sur Instagram.

Nouvelle #MondayMotivation pour les résolu(e)s du sport !