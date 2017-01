Kelly Bensimon : Beaucoup d'eau et "peut-être une bière", son secret bien-être

S'il existait une fontaine de Jouvence, Kelly Bensimon serait suspectée d'avoir mis la main dessus ! Le mannequin approche la cinquantaine mais défie les marques des années. Son secret ? Une autre source, dont elle dévoile le contenu...

Ce week-end encore, Kelly Bensimon a posé ses valises à Miami ! La bombe de 48 ans y a été photographiée samedi 28 janvier, habillée de maillots bleu ciel et blanc. Elle profitait d'un après-midi ensoleillé et n'a pu s'empêcher de teaser ses plus de 40 000 abonnés sur Instagram en y publiant quelques images de son escapade.

Toujours sur Instagram, Kelly Bensimon leur a prodigué un précieux conseil bien-être. Ce lundi 30 janvier, l'ex-star de l'émission de télé-réalité The Real Housewives of New York et ex-épouse du photographe Gilles Bensimon s'apprêtait à assister à un cours de fitness d'une heure et demi.

Une pratique régulière qui, associée à "huit verres d'eau par jour (et peut-être une bière le soir)", lui permet de conserver sa jolie plastique.