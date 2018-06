Kelly Bochenko maman pour la 2e fois : Le sexe et prénom de son bébé dévoilés

On peut dire que Kelly Bochenko est la reine du suspense. Durant toute sa grossesse, Miss Paris 2009 (candidate à l'élection de Miss France 2010) n'a pas souhaité communiquer le sexe de son bébé. Ce n'est que lundi 18 juin 2018, après la naissance de son bout de chou que la compagne de Nicolas a levé le voile sur le sujet. Aussi, ses abonnés ont-il découvert qu'elle a accueilli un baby boy.

"It's a BOY !!!! Je vous présente Karl, né le Lundi 18 Juin 2018, 15h24 pour un poids de 3 kilos 420 et 48 cm. J'ai vécu un accouchement au-delà de ce que j'aurais pu rêver, si seulement je me l'étais permise, rongée comme je l'étais par les angoisses de mon premier accouchement il y a deux ans, a-t-elle écrit tel quel en légende d'une photo de son fils. Hâte de tout vous raconter demain ! Là c'est impossible, je ne suis pas seule en chambre... Merci pour vos centaines de messages, trop trop trop d'amour ... Je vous aime et je souhaite de tout mon coeur à toutes les mamans de vivre une telle naissance avec une telle équipe... Ma maman était là quelque part dans cette salle de naissance et veillait, j'y crois fort, au moindre détail #accouchement #love #babylove #itsaboy #babies #babiesofins."