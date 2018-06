Kelly Bochenko maman : Première photo de bébé et "accouchement de rêve"

C'est le 26 décembre dernier que Kelly Bochenko avait annoncé sa deuxième grossesse à ses abonnés sur Instagram. "Eh oui bébé 2 est en route et ce depuis... 3 mois ! J'ai voulu attendre pour faire mon annonce et j'ai voulu faire la surprise à ma grande soeur pour ce Noël 2017 en lui annonçant de manière originale et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'y attendait pas (...). DPA --> 21 juin 2018 !", a écrit celle qui est déjà maman d'une petite Diane (2 ans). Après quoi, elle a précisé qu'elle se faisait une joie de pouponner à nouveau : "Me voilà bientôt replongée dans ce que j'aime le plus au monde : la maternité, le plus beau rôle de ma vie et me voilà déjà en pleine grossesse et celles qui me connaissent bien ici savent comme j'aime être enceinte ! Quand je pense à ma petite babi bientôt grande soeur, nous sommes heureux comme pas possible et fous de joie..."

Si la jeune femme de 32 ans n'avait pas souhaité dévoiler le sexe de son bébé, elle a régulièrement partagé sa grossesse avec ses fans sur Instagram. "On s'apprête donc à entamer la 40e semaine d'aménorrhée et je n'en reviens pas... parce que vous ne savez rien, mais j'ai eu une grossesse terriblement stressante, angoissante et pas sereine du tout. Je peux pas tout vous dire, je cache tout déjà à ceux qui me côtoient pour de vrai. Médicalement ça a été parfait. Mais à côté... M'enfin, il faudrait que je songe à prendre des cours de yoga ou tout autre activité pour lâcher prise et me détendre. Je pense à ma copine @froufroudesoja qui me fascine par son calme extraordinaire. Savoir lâcher prise BON SANG Et sinon, qui se reconnaît dans ce post-là ????? Vous êtes TOUTES des WONDER MAMANS !!!", a-t-elle par exemple publié le 8 juin dernier.